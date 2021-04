Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins, sambata seara, mai multe autovehicule dezafectate aflate in curtea Regiei de Transport public din Craiova, potrivit news.ro. Focul, care a pornit cel mai probabil de la un scurtcircuit la un motor, a distrus patru autobuze si 11 autoturisme. Incendiul a fost lichidat…

- Un incendiu a cuprins, sambata seara, mai multe autovehicule dezafectate aflate in curtea Regiei de Transport public din Craiova. Focul, care a pornit cel mai probabil de la un scurtcircuit la un motor, a distrus patru autobuze si 11 autoturisme. Incendiul a fost lichidat in urma unei interventii care…

- Incendiu intr-un parc auto din Craiova, care aparține regiei de transport locala. Au fost distruse mai multe autobuze dezafectate și mașini abandonate, ridicate de autoritați de pe domeniul public.

- Capul tractor al unui tir care circula pe drumul european 85 a luat foc in dupa-amiaza zilei de marți. Incendiul a izbucnit in zona localitații Bunești, iar pentru stingerea acestuia au fost trimise doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava. Capul tractor a ars in ...

- Intervenția pompierilor de la incendiul care a avut loc, luni seara, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova a fost marcata de greșeli. Pompierii de la ISU Dolj au greșit in prima faza adresa la care trebuiau sa intervina. Pompierii de la ISU Dolj au mers inițial la spitalul de Pediatrie din…

- Un barbat de 49 de ani si fiica sa de 8 ani au murit in urma unui incendiu izbucnit la o casa din judetul Dolj, trupurile acestora fiind gasite carbonizate de catre pompieri, informeaza News.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati…

- Pompierii mlitari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in parcare la Altex ( Soseaua Cristianului). S-au deplasat doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD. „Proprietara autoturismului a suferit un atac de panica si a fost asistata medical la fata locului. Incendiul…

- Un barbat din localitatea Bodesti a fost gasit carbonizat in casa care i-a luat foc in noaptea de miercuri spre joi, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa, informeaza Agerpres. Victima, in varsta de 55 ani, a fost surprinsa de…