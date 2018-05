Stiri pe aceeasi tema

- Sapte pompieri au fost raniti usor in timp ce actionau pentru stingerea unui incendiu la Europa Park, in Rust, vestul Germaniei. Incendiul a inceput sambata seara intr-o camera de depozitare inainte de a se raspandi la nivelul atractiei "Pestera piratilor", distrusa total de flacari.

- Incendiu de proporții in cel mai mare parc de distracții din Germania, Europa Park. Flacarile au izbucnit la una dintre instalațiile aflate sub un pavilion, dupa care s-au extins rapid in tot blocul. In parc se aflau in acel moment peste 25 de mii de oameni.

- Cel puțin trei persoane au fost ucise si aproximativ 50 au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina de mare tonaj a spulberat o terasa dintr-o zona pietonala. DPA (Agenția…

- Un barbat a murit si sase pompieri au fost raniti, duminica, intr-un incendiu produs la etajul 50 al Turnului Trump din New York, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Incendiu la Trump Tower din New York, sambata seara. Un barbat a murit și mai mulți pompieri au fost raniți. Un barbat a murit in urma unui incendiu izbucnit sambata la Trump Tower, iar in timpul interventiei de stingere a focului sase pompieri au fost raniti, potrivit Digi 24. In Trump Tower se afla…

- Un barbat a murit iar patru pompieri au suferit leziuni minore intr-un incendiu izbucnit sambata dupa-amiaza la Trump Tower din New York din motive inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de agentia EFE

- Un incendiu a izbucnit miercuri intr-o cladire care gazduieste sediile ambasadelor Portugaliei, Tunisiei si Argentinei din capitala Suediei, Stockholm. Cel putin 14 persoane au fost ranite, scrie adevarul.ro.Douasprezece vehicule de pompieri au sosit la fata locului.

- Cel putin 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei locale, scrie Agerpres.Unul din trenuri a intrat in cealalta garnitura intr un tunel, a precizat purtatorul de…