VIDEO - Incediu uriaș la sediul poliției din oraşul egiptean Ismailia Un incendiu imens a izbucnit, luni dimineata, la o cladire a politiei din orasul egiptean Ismailia, potrivit martorilor si presei locale, relateaza Reuters. Filmulete neverificate postate pe retelele de socializare arata cladirea directiei de securitate a orasului cuprinsa de flacari. Doi martori au declarat pentru Reuters ca au fost trimise masini de pompieri la fata locului, dar pareau sa aiba dificultati in a stapani incendiul. Nu se stie daca exista victime. Surse locale de aparare civila au declarat ca parti ale cladirii s-au prabusit sub foc. Cauza incendiului nu este cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

