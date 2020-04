Stiri pe aceeasi tema

- Politisti imbracati in uniforme si purtand masti si manusi, au cantat intr-un cartier din capitala statului Panama pentru a ridica moralul locuitorilor aflati in izolare, in contextul pandemiei de coronavirus.Sub privirile locuitorilor incantati, care au iesit pe balcoanele unei cladiri rezidentiale…

- Pana astazi, 11 aprilie 2020, in județul Alba se afla in carantina 430 persoane, 207 persoane ieșite din carantina, 846 persoane izolate la domiciliu, 3468 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, numar personae decedate 4. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte…

- In județul Alba, astazi, 7 aprilie, se afla in carantina 466 persoane, 100 persoane ieșite din carantina, 940 persoane izolate la domiciliu, 2985 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, numar decese: 1, potrivit Prefecturii Alba. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna…

- Primaria comunei Farau a postat pe Facebook un material video cu autoturismul din dotarea postului local de politie care patruleaza pe strazile comunei. Politistul aflat la volan transmite locuitorilor sa stea in locuinte si sa nu iasa decat in caz de urgenta. Comuna Farau are 5 sate si aproximativ…

- In peste 400 de locații au fost polițiștii și au verificat peste o mie de persoane intr-o singura zi. Au vrut sa vada daca persoanele aflate in izolar eși carantina respecta aceste masuri. De la inceputul epidemiei de coronavirus, polițiștii au facut trei dosare penale și zece persoane au fost sancționate.…

- Doi șoferi bauți au fost prinși de polițiști, luni seara, unul in municipiul Suceava și unul pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la Frasin. In aceasta perioada atat de critica pentru omenire, inconștienții par sa ramana pe poziții. Polițiștii nu vor avea cum, in mod cert, in urmatoarea perioada…

- Italia da dovada de o putere remarcabila in lupta cu coronavirusul. Astazi, la ora locala 19:45, locuitorii orașului Napoli au ieșit pe strazi și au cantat „Un giorno all'improvviso”, melodie a ultrașilor locali. Aflați aproape de capatul puterilor in lupta impotriva coronavirusului, italienii iși ridica…

- Italienii blocati in case canta pentru a trece peste teama si a se incuraja reciproc. Melodiile fredonante variaza de la imnul Italiei la Macarena, conform unor videoclipuri postate pe platforma YouTube, scrie Mediafax.Inchisi in case, italienii canta pentru a trece peste momentele de teama.…