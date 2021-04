Stiri pe aceeasi tema

- Inca un episod de iarna tarzie are loc in zona de nord-est și in centrul țarii. In Covasna și Harghita ninge de doua zile, iar șoselele sunt acoperite de zapada. La fel, in Pasul Oituz care asigura legatura intre Valea Oituzului, Județul Bacau și Depresiunea Brașovului, Județul Covasna, s-a depus un…

- Ninsori abundente in județele Harghita și Covasna, iar autoritațile ii indeamna pe șoferi sa circule cu prudența. Marți noaptea s-a intervenit cu patru utilaje care au raspandit tone de sare pe DN13B in judetul Harghita și DN11 si DN2D in judetul Covasna. In mai multe zone din centrul tarii ninge abundent,…

- Ninge abundent in mai multe zone din județele Covasna și Harghita. Șoferii sunt avertizați sa circule cu prudența. „In acest moment ninge abundent in nord-estul judetului Covasna, pe DN11, zona Pasul Oituz, si DN2D, la limita cu judetul Vrancea. De asemenea, s-a depus un strat nou de zapada in mai multe…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (DRDP) avertizeaza soferii ca ninge abundent in mai multe zone din judetele Covasna si Harghita, in special in Pasul Oituz aflat la limita cu judetul Bacau, si le recomanda soferilor sa isi echipeze masinile cu cauciucuri de iarna daca circula pe drumurile…

- Mii de oameni s-au aliniat la Miercurea Ciuc, in judetul Harghita, pentru ceremonialul de sfintire al bucatelor, cu ocazia Pastelui Catolic. Chiar daca la eveniment a participat un numar mare de persoane, au fost respectate restrictiile impuse de pandemie. Autoritatile locale au blocat circulatia pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori și viscol in zona inalta, valabil in regiunile de munte de sambata, ora 18.00, pana luni, ora 10.00. In intervalul menționat, in zona Carpaților Meridionali și Orientali, la altitudini in general de peste 1500 m va ninge, local…

- ANM a emis o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti si avertizeaza ca sunt posibile ninsori. “Vremea in București va fi inchisa și deosebit de rece. Vor fi precipitații moderate cantitativ (se vor acumula 10…15 l/mp) sub forma de lapovița, ninsoare – in special in dimineața zilei de luni (22…

- Codul galben de ninsori a adus ninsori abundente și pe alocuri viscolite in mai multe județe din țara. Județul Gorj se confrunta cu o situație deosebita dupa ce zapada viscolita a ajuns sa masoare in unele locuri peste cinci metri. CNAIR intervine cu autofreze, pentru ca zapada viscolita nu mai poate…