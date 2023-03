Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Lufthansa, care zbura din Texas catre Germania, a fost redirecționat miercuri seara, 1 martie, catre un aeroport din statul american Virginia din cauza unor turbulențe puternice care au provocat haos la bord. Avionul a pierdut altitudine, iar 7 pasageri au fost duși la spital cu…

- Un avion al companiei Lufthansa, care zbura din Texas spre Germania, a aterizat pe aeroportul din Washington dupa ce a traversat o zona de turbulențe puternice. Avionul a cazut sute de metri in gol, provocand haos la bord. Șapte pasageri au fost duși la spital.

- Doua persoane au fost ranite dupa ce un brad a cazut, duminica dimineata, pe un autoturism aflat in trafic pe DN 1, la km 135+800, la iesire din Azuga. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in masina se aflau patru persoane, care au reusit sa iasa singure din autovehicul. Soferita, in…

- Este cel puțin a treia oara cand președintele Biden a cazut in timp ce incerca sa se imbarce la Air Force One, potrivit New york post. In martie 2021, Biden s-a impiedicat de doua ori inainte de a lovi puntea in timp ce incerca sa plece in Georgia. La acea vreme, secretarul de presa adjunct […] The…

- Mai multe persoane din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta au iesit din locuinte, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui eventual cutremur. Unul dintre locatari a sunat la numarul de urgenta 112. Oamenii s-au anunțat intre ei ca urmeaza un cutremur și au ieșit din locuințe. Dupa…

- Un avion al companiei Wizz Air care venea din Germania a ratat aterizarea pe aeroportul din Suceava și a fost redirecționat catre Iași. Directorul aeroportului a declarat ca ceața a pus probleme mai multor aeronave in ultimele zile. Avionul venea de la Memmingen, de langa Munchen, Germania se indrepta…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata duminica din cauza prabusirii unui avion de pasageri in orasul Pokhara, din vestul Nepalului, transmit Reuters, AFP si DPA, citate de Agerpres. Avionul decolase din capitala Kathmandu cu destinatia Pokhara. Aparatul de zbor s-a prabusit intre vechiul si noul…

- Șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Crin Bologa, va merge, joi și vineri, in SUA, la Washington, la invitația Ambasadei Romania in SUA. Anunțul a facut intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de misiunea diplomatica. „Cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție (9 decembrie), procurorul…