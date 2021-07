Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea Craiovei lui Mititelu in Liga 1 iși consuma in aceasta seara unul dintre cele mai interesante fire narative. Asta pentru ca echipa care pretinde ca ar fi continuatoarea Științei se intalnește cu Dinamo pentru prima oara in ultimii 10 ani. Disputele dintre Craiova și Dinamo au ținut intodeauna…

- Aproximativ 40 de vaci au scapat marti seara dintr-un abator din Statele Unite unde urmau sa fie sacrificate. Vacile au cutreierat pe micile strazi din Pico Rivera, o zona rezidentiala din estul orasului Los Angeles, zabovind uneori pe peluzele caselor sau trecand peste garduri,

- In timp ce zbura cu planorul, un american s-a confruntat cu o tornada și a decis sa faca o plimbare in jurul acesteia, a relatat The Washington Post marți, 15 iunie.Originar din Oklahoma, David Evans a povestit ca inițial a vazut niște șoimi.

- Complexitatea misiunii pentru salvarea celor 12 muncitori forestieri a impus suplimentarea fortelor de interventie gradual, fiind trimise in sprijin echipaje din judetele vecine, Bacau si Covasna, de la Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta si Serviciile Salvamont.

- Imagini spectaculoase de pe Transfagarașan. Drumarii au inceput operațiunea de deszapezire a celui mai frumos drum din Romania, Transfagarașanul. Aceasta ar putea dura saptamani bune din cauza stratului gros de omat depus peste iarna. https://www.facebook.com/cnadnr/videos/575844897137486

- Imagini rare au fost surprinse miercuri in Delta Dunarii: 49 de pasari flamingo au fost vazute, zilele trecute, in zona protejata Saraturi Murighiol, iar alte 60 pe lacul Tuzla, arata Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD).Diversitatea habitatelor și ecosistemelor, abundența și varietatea…

- Dealurile de bentonita din statul american Utah, care au o culoare deosebita datorita straturilor succesive de cenușa vulcanica, au fost surprinse in imagini impresionante de fotograful James Bian, potrivit digi24.ro.

- Astazi dupa-amiaza, pe aerodromul Bazei Aeriene de la Boboc a inceput desfașurarea unei secvențe a exercițiului multinațional Swift Response 21/Defender Europe 21, care include acțiuni de desant aerian executate de militari americani, polonezi, olandezi, germani și romani.Pe timpul exercițiului Swift…