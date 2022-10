Stiri pe aceeasi tema

- O mașina inmatriculata in Sibiu circula pe drumurile din Transilvania dotata cu o soba pe lemne, pentru ca șoferul și pasagerii sa se incalzeasca precum in sufragerie. Imaginile care au surprins mașina cu soba au devenit virale pe rețelele de socializare. Ideile romanilor care incearca sa economiseasca…

- Situație incredibila la o benzinarie din Baia Mare. Pompele au oferit șoferilor motorina in loc de benzina. Mesajul care a anunțat situația a fost postat pe grupul de Facebook Radare Maramureș. ”Cei care ați alimentat ieri benzina la Petrom pe bld. Republicii din Baia Mare, și aveți probleme cu mașina,…

- Un militar american in varsta de 41 de ani a murit marți, la Constanța. Polițiștii au demarat o ancheta pentru a se stabili care sunt imprejurarile in care s-a petrecut decesul. Trupul neinsuflețit a fost transportat la Morga Cimitirului Central Constanța pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor…

- Trei persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Lazaret in urma unui grav accident de circulație. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 240+100 de metri, in zona localitații Lazaret,…

- Pacientii politraumatizati in accidentul rutier din Bulgaria se mentin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al functiilor vitale, au anunțat, duminica, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti – Floreasca din Capitala. De asemenea, trei dintre ei sunt internati…

- Patru angajați ai unor camine private de batrani, aflate pe Calea Giulești din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost acuzați ca au agresat persoanele internate in aceste centre și le-au forțat sa le dea bani. Opt varstnici maltratați au fost salvați. „La data de 27…