Stiri pe aceeasi tema

Secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, care nu a mai aparut in public de la invazia rusa in Ucraina, a declarat luni ca ofensiva militara rusa in tara vecina nu are ca obiect schimbarea guvernului de la Kiev, noteaza EFE, potrivit Agerpres.

Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) incepe sa-i rupa la buzunar pe apropiații președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in contextul invaziei in Ucraina.

Premierul ucrainean Denis Smigal a cerut luni Consiliului Europei "sa expulzeze imediat" Rusia din randurile sale, ceea ce ar fi o premiera in istoria acestei organizatii paneuropene de aparare a drepturilor omului, potrivit AFP.

Guvernul italian a declarat stare de urgenta pana la sfarsitul anului pentru a face fata afluxului asteptat de refugiati din Ucraina, a decis luni Consiliul de Ministri de la Roma, transmite DPA.

Armata rusa a recunoscut duminica pentru prima oara ca a inregistrat pierderi umane in cursul invaziei sale in Ucraina, fara a da cifre, relateaza AFP și Agerpres. Ucraina susține ca sunt aproximativ 3500 de morți și raniți in randul forțelor ruse.

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa se pronunte asupra unei propuneri de convocare a unei sesiuni speciale a Adunarii Generale ONU pe tema invaziei ruse in Ucraina, informeaza agentiei Reuters, potrivit Mediafax.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand

In jurul datei de 20 martie 2022 va fi posibila ridicarea tuturor restrictiilor in Bulgaria care decurg din certificatul verde, care va fi folosit doar pentru calatorii in Europa, a anuntat luni premierul bulgar Kiril Petkov, la o conferinta de presa, la Consiliul de Ministri.