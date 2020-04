Stiri pe aceeasi tema

- Albania a trimis duminica 30 de medici si infirmiere in Italia pentru a o ajuta in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, iar premierul albanez Edi Rama a amintit ca tara sa nu poate uita felul in care Italia i-a ajutat si i-a primit pe albanezi in trecut, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Este…

- In timp ce marea majoritate a iesenilor sta inchisa in case la solicitarea autoritatilor, strazile sunt dezinfectate, iar in multe locuri sunt scrise pe asfalt limitele distantarii sociale. Mai jos "Ziarul de Iasi" reda o serie de imagini surprinse sambata in municipiu. SURSA: Primaria Iasi

- Fostul tenismen Tomas Carbonell a anuntat ca una dintre proprietatile sale a fost sparta de hoti.Carbonell a castigat titlul la Roland Garros la proba de dublu mixt in anul 2001. Magazinul de articole sportive detinut de Tomas Carbonell a fost jefuit in timpul pandemiei de coronavirus.…

- Gigi Becali a dezvaluit ca este sunat de batrani care ii cer mancare, iar finantatorul FCSB-ului sustine ca a format o echipa pentru a ajuta persoanele varstnice. Becali va furniza masti spitalelor din...

- Stadionul Pacaembu din Sao Paulo va fi unul improvizat și urmeaza sa fie gata peste 10 zile. El va adaposti peste 200 de pacienti infectati cu coronavirus. In Brazilia, au fost confirmate 1620 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19.Stadionul Pacaembu din Sao Paulo a fost pus la dispozitia…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters potrivit Agerpres. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private,…

- Romania este afectata de pandemia de coronavirus care a cuprins intreaga lume, fiind decretata stare de urgența de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt nevoiți sa stea cat mai mult in case, sa evite locurile publice și adunarile cu peste 50 de persoane pentru a fi in siguranța și pentru ca virusul…

- Bașakșehir a caștigat prima manșa din optimile Europa League, 1-0, grație unui gol marcat in minutul 88, de Visca, din penalty, iar fanii au facut o atmosfera spectaculoasa. Meciul disputat pe arena „Bașakșehir Fatih Termin” s-a jucat cu fani, in ciuda pandemiei de coronavirus din Europa, iar suporteri…