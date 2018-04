Stiri pe aceeasi tema

- Chiron in Berbec. MIERCURI 18 aprilie 2018 este ziua in care Chiron, astrul vindecarii ranilor noastre adanci, paraseste zodia Pesti unde a stat in ultimii 7 ani si intra in Berbec unde va sta pentru 9 ani, pana in 14 aprilie 2027. Incepe un nou ciclu in care vei putea simti ca ai invatat multe, ai…

- Soția romanului ucis in Venețua vineri este inca in șoc din cauza ca tatal fiului ei nu mai este. Femeia a facut o serie de afirmații de disperare dupa decesul acestuia. “M-a lasat pe mine...

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame. Adelina Maria este cel mai mic copilas care s a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.Acestia se straduiesc sa o ajute sa supravietuiasca,…

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca, intr-o societate democratica functionala, formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, ar trebui sa se retraga din viata publica, atunci cand fac declaratii discriminatorii. El a spus…

- Te-ai nascut luni: Vei face bani cam toata viata, insa niciodata nu iti vor fi de ajuns. Asa ca apogeul tau financiar va veni undeva pe la sfarsitul vietii, cand vei putea spune in sfarsit ca esti multumit cu ceea ce ai agonisit. Varsta apogeului financiar: 63 de ani. Te-ai nascut marti: Banii…

- Elena este o fetita de nici trei ani, din Buzau , pentru care acasa inseamna Spitalul Marie Curie. S-a nascut cu o boala grava si extrem de rara din cauza careia poate fi hranita doar prin perfuzii. Elena e in spital de cand s-a nascut si are urgent nevoie de un transplant de intestin, operatie pentru…

- Primul pui de leu alb nascut in captivitate in Mexic este pe punctul de a implini trei luni, desi in primele zile de viata probabilitatile sale de supravietuire erau "minime". Puiul are o stare de sanatate buna si a fost supranumit "puiul miracol", relateaza EFE. Perechea de lei albi de…