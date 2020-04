Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana precizeaza ca nu exista norma de amenzi pentru incalcarea restrictiilor de circulatie impuse prin ordonantele militare si ca doar 50 de sanctiuni, din cele circa 7.000 date in ultimele 24 de ore, au fost aplicate persoanelor de peste 65 de ani, precizeaza Agerpres.Politistii nu au norma…

- "Politistii un au norma de amenzi. Colegii mei sunt instruiti sa respecte drepturile si libertatile cetatenilor, sa analizeze obiectiv fiecare caz in parte si sa aplice masurile legale doar atunci cand situatia o impune. Scopul politistilor in aceste zile nu este acela de a sanctiona, ci este acela…

- Restricțiile impuse de autoritați, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirus, nu sunt respectate de toți romanii. Intr-o singura zi, oamenii legii au acordat amenzi in valoare de aproape 20 de milioane de lei, conform stiridecluj.ro.Polițiștii și jandarmii au depistat, in doar 24 de ore,…

- Politia Romana actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. In urma actiunilor desfasurate de politistii de ordine publica, in ultima saptamana, aproape 2.000 de metri cubi de material lemnos…

- Politistii au aplicat peste 5.600 de amenzi, in valoare de peste 7 milioane de lei, persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati. ”In urma actiunilor desfasurate ieri, incepand cu ora 12.00, politistii au depistat 5.621 de persoane care nu au respectat masura…

- Polițiștii rutieri acționeaza permanent pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regulilor de circulație de catre pietoni. Aproape 300 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate pietonilor. In perioada 1 ianuarie-29 februarie a.c., polițiștii au acționat, in tot județul Salaj,…

- Polițiștii locali craioveni au executat, in primele doua luni ale anului, mai multe acțiuni de verificari in domeniul protecției mediului și al salubrizarii. Cu aceasta ocazie, au fost amendate societațile comerciale și persoanele fizice care nu au respectat legea. In urma tuturor acțiunilor desfașurate,…

- Oamenii legii s-au dezlanțuit. Mii de șoferi și cetațeni s-au ales cu amenzi pentru ca au incalcat legea. Polițiștii au dat peste 10.000 de sanctiuni in ultimele 24 de ore in intreaga tara și au reținut aproape 900 de permise de conducere.Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Poliția…