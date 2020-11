Stiri pe aceeasi tema

- Suspansul este tot mai mare. Se apropie ziua in care trebuie sa decidem pe cine punem in fruntea țarii pentru urmatorii patru ani. Lupta se da intre Maia Sandu și Igor Dodon.E a doua confruntare directa intre cei doi, la distanța de patru ani.

- Datorita faptului ca dezbaterile electorale dintre candidații la prezidențiale, Maia Sandu și Igor Dodon nu vor avea loc, fostul candidat Renato Usatii i-a adresat o serie de intrebari Maei Sandu. Potrivit lui, aceste intrebari ii sint trimise de cetațenii vorbitori de limba rusa. El i-a adresat intrebarile…

- Lupta stransa intre cei doi candidați la prezidențiale, arata rezultatele sondaului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, prezentat astazi in cadrul unei conferințe de presa. Astfel ca intrebați pentru cine ar prefera la șefia statului, 41,4% dintre respondenți și-ar…

- Renato Usatii urmeaza astazi sa aiba o intrevedere cu candidata din partea PAS, Maia Sandu, care se va duela cu Igor Dodon in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Usatii spune ca are mai multe intrebari intrucat a facut promisiuni alegatorilor sai. La randul sau, Maia Sandu a confirmat…

- In data de 15 noiembrie, in Republica Moldova se va stabili in ce direcție va merge țara. Maia Sandu este un candidat pro-Europa, iar Igor Dodon este pro-Rusia. Maia Sandu a obținut 36,15% dintre voturi, iar Igor Dodon a obținut 32,62%. Articolul ALEGERI PREZINDENȚIALE IN REPUBLICA MOLDOVA: Igor Dodon…

- Igor Dodon a venit cu un mesaj de mulțumire la adresa tuturor celor care l-au votat in primul tur al alegerilor. El și-a exprimat speranța ca in turul II de scrutin, mobilizarea va fi mult mai mare. Totodata, șeful statului i-a transmis un mesaj de felicitare contracandidatei sale, Maia Sandu, pentru…

- Acest lucru s-a intamplat dupa ce, prin decizia Curții Constituționale din 4 martie 2016, s-a revenit la alegerea Președintelui prin vot direct de catre cetațeni. © Sputnik / Miroslav Rotari Specificul alegerilor prezidențiale din acest an – expert Alegerile de acum patru ani s-a desfașurat…

- CHIȘINAU, 28 sept – Sputnik. In primul tur al alegerilor președintelui țarii, care vor avea loc pe 1 noiembrie curent, candidații ar putea acumula un procent bun din voturile alegatorilor, insa o susținere mai mare din partea electoratului vor avea liderul Partidului ”Acțiune și Solidaritate” Maia…