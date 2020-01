VIDEO: Ieșenii s-au săturat de câini în zonele gărilor. Nu vrem spectacole macabre In preajma tuturor garilor din tara, indiferent ca sunt din orase sau simple halte din sate, vietuiesc caini vagabonzi. Majoritatea sunt blanzi, dar oamenii s-au saturat sa asiste in direct la sfartecarea lor de catre trenuri. Situatia nu este diferita la Iasi. "Se iau dupa trenuri si latra la roti. De multe ori am vazut cum au sarit pur si simplu pe sine. Cei care traiesc de multi ani in zona sunt obisnuiti sa se fereasca, dar apar periodic alti c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

