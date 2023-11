Stiri pe aceeasi tema

- Iarna se apropie cu pași repezi. In stațiunea Ranca din Gorj a nins pentru prima oara in acest sezon, iar drumarii deja au scos utilajele pentru a curața șoselele de zapada care s-a așternut in cateva ore. Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: In acest moment se acționeaza cu trei lame și material antiderapant.…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov reaminteste ca se circula in conditii de iarna pe Transfagarasan, drum care de luni, ora 8,00, va fi inchis, la fel si Transalpina. „Peste noapte, conditiile meteo s-au inrautatit semnificativ pe portiunea cuprinsa intre Balea Cascada (SB) si Piscul…

- Drumarii au curatat prima zapada cazuta in aceasta toamna pe Transfagarasan, pe tronsonul dintre Balea Cascada si Balea Lac, unde se circula in conditii de iarna, au anuntat cei de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.

- Drumarii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, care acționeaza pe cel mai cunoscut drum din Romania, pentru deszapezire, spun ca au intervenit, de dimineața, la Balea, pentru curațarea carosabilului. Stratul de zapada masoara 3 centimetri pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada.…

