Stiri pe aceeasi tema

- DRPD, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov avertizeaza șoferii ca ninge abundent in mai multe zone din județele Harghita și Covasna. Cel mai mult a nins in Pasul Oituz, aflat la limita cu județul Bacau. Ninsori de Paște Cu toate ca este primavara, iarna inca este prezenta in unele zone. Chiar…

- Ninsori abundente in județele Harghita și Covasna, iar autoritațile ii indeamna pe șoferi sa circule cu prudența. Marți noaptea s-a intervenit cu patru utilaje care au raspandit tone de sare pe DN13B in judetul Harghita și DN11 si DN2D in judetul Covasna. In mai multe zone din centrul tarii ninge abundent,…

- Da, mai sunt cateva zile pana la Paște, dar iarna nu se da batuta și un nou episod de iarna adevarata a avut loc in centrul țarii. Prin urmare, in mai multe zone din județele Covasna și Harghita, indeosebi in Pasul Oituz, situat la limita cu județul Bacau, azi ninge abundent. Meteo. Ninsori abundente…

- Iarna nu se lasa dusa, in Romania. Ninge abundent in nord-estul județului Covasna, in special in Pasul Oituz aflat la limita cu judetul Bacau și Vrancea. {{517282}}Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, s-a depus un strat nou de zapada și in mai multe zone din județul Harghita, mai…

- Ninge abundent in mai multe zone din județele Covasna și Harghita. Șoferii sunt avertizați sa circule cu prudența. „In acest moment ninge abundent in nord-estul judetului Covasna, pe DN11, zona Pasul Oituz, si DN2D, la limita cu judetul Vrancea. De asemenea, s-a depus un strat nou de zapada in mai multe…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov avertizeaza șoferii ca ninge abundent in mai multe zone din județele Covasna și Harghita, in special in Pasul Oituz. „In acest moment ninge abundent...

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (DRDP) avertizeaza soferii ca ninge abundent in mai multe zone din judetele Covasna si Harghita, in special in Pasul Oituz aflat la limita cu judetul Bacau, si le recomanda soferilor sa isi echipeze masinile cu cauciucuri de iarna daca circula pe drumurile…

- Ninge abundent, in acest moment, in județele Suceava, Botoșani, Neamț, Bacau și Vrancea (zona de munte), celelalte județe ale Moldovei fiind caracterizate de cer acoperit, vant și ploi. Traficul se desfașoara normal, fara blocaje cauzate de starea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.