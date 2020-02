Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat golul victoriei pentru noua sa formatie, Glasgow Rangers, care s-a impus cu scorul de 2-1 in fata echipei Hibernian, miercuri seara, pe teren propriu, in etapa a 25-a a campionatului Scotiei. Hagi, la primul sau meci ca titular si al doilea in tricoul formatiei…

- Ianis Hagi (21 de ani) a marcat golul decisiv al victoriei obținute de Rangers pe teren propriu cu Hibernian, scor 2-1. „Decarul” naționalei a sarbatorit reușita in stilul lui Gica Hagi. Ianis i-a facut cadoul perfect lui Gica Hagi, in ziua in care „Regele” a implinit 55 de ani. Șeptarul lui Rangers…

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a inscris un gol in meciul castigat, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Hibernian, in etapa a XXV-a a campionatului Scotiei, potrivit news.ro.Ianis Hagi a marcat primul sau gol pentru Rangers chiar in ziua…

- Rangers // Alfredo Morelos (23 de ani, atacant) a crezut ca barbatul surprins sub mașina sa incerca sa-i taie franele. Dar acesta voia sa monteze un sistem de supraveghere pentru a demonstra ca atacantul columbian iși inșeala nevasta. Alfredo Morelos, colegul columbian al lui Ianis Hagi la Rangers,…

- Steven Gerrard, antrenorul celor de la Rangers, a declarat ca este un mare fan al lui Gheorghe Hagi, pe care l-a urmarit la Cupa Mondiala din 1994. Gerrard este noul antrenor al lui Ianis Hagi, dupa ce acesta a fost imprumutat la Rangers, de gruparea belgiana, Genk, noteaza mediafaxAntrenorul…

- Gheorghe Hagi s-a laudat, acum cateva zile, ca fiul sau are conducerea si fanii lui Genk in buzunar. Nu e clar cum a ajuns la aceasta concluzie din moment ce mijlocasul nu conteaza la campioana Belgiei.

- Gheorghe Hagi s-a potolit dupa ce fiul sau a devenit decarul nationalei la meciurile cu Feroe si cu Norvegia. Problema e ca, dupa spusele „Regelui“, cine are 10 pe spate trebuie sa si joace. Ceea ce fiul sau nu mai face la Genk.