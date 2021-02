VIDEO Ianis Hagi a marcat pentru Rangers

Stiri pe aceeasi tema

- Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi titular, s-a impus, sâmbata, pe teren propriu, scor 1-0, în fața echipei Kilmarnock, într-un meci din etapa a 29-a a campionatului Scotiei.Unicul gol al partidei a fost înscris de Ryan Jack ('37).Ianis Hagi a jucat pâna în…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat golul prin care Glasgow Rangers a invins-o pe St Johnstone cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe Ibrox Park, intr-o partida din etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Scotiei, potrivit Agerpres. Hagi a fost titular si a marcat in min. 52 al partidei,…

- Internationalul roman Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Hagi a fost titular si a inscris in min. 33, cu un sut de la circa 8 metri, la centrarea lui…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe St. Johnstone FC cu scorul de 3-0, miercuri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 19-a a campionatului Scotiei. Hagi a marcat in min. 47, cu un sut cu piciorul drept, parafand victoria liderului. Primele…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Lech Poznan cu 2-0 in deplasare, joi seara, in ultima etapa din grupele competitiei Europa League. Ianis Hagi a fost titular si a marcat in min. 72, fiind schimbat in min. 77. Primul gol al scotienilor a fost inscris…