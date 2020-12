Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației și Cercetarii a aprobat, pentru prima data, programele școlare pentru cele 425 de discipline din invațamantul special. Conform ministrului Educației, Monica Anisie, aceste programe școlare pentru invațamantul special sunt elaborate in baza planurilor-cadru aprobate prin OMEN nr.3.662/2018…

- Guvernul urmeaza sa aprobe o licenta de dare in administrare pentru exploatarea apei minerale terapeutice in perimetrul Vizantea-Manastireasca, dupa ce seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a propus pentru ordinea de zi suplimentara a sedintei de vineri un proiect de hotarare in acest…

- Invațamantul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și post liceal se desfașoara exclusiv online incepand de astazi, pentru o perioada de 30 de zile, conform unui ordin al ministului Educației și Cercetarii, Monica Anisie, de duminica, 8 noiembrie a.c..Conform ordinului, Inspectoratul Școlar și ...

- Invațamantul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și post liceal se desfașoara, de luni, 9 noiembrie a.c., pentru o perioada de 30 de zile, exclusiv online, conform unui ordin al ministului Educației și Cercetarii, Monica Anisie, de duminica, 8 noiembrie a.c..Conform ordinului, Inspectoratul Școlar…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri ca hotararea de guvern privind prelungirea starii de alerta figureaza pe ordinea de zi a sedintei Executivului si ca in localitatile in care se depaseste indicele de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in toate…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat luni ca va initia in aceasta saptamana o hotarare prin care sa fie suplimentat numarul de posturi din sistemul educational, anunța AGERPRES.Potrivit acesteia, suplimentarea va fi cu 750 de posturi, decizia fiind luata in urma unei…