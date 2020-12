Harta Reciclarii, platforma nationala interactiva care permite identificarea si localizarea punctelor de colectare separata a deseurilor reciclabile din Romania, a crescut cu 70% in acest an si a depasit 12.100 de puncte, informeaza initiatorii proiectului, intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES. Doar la nivelul acestui an, in platforma dedicata au fost adaugate peste 5.400 de puncte fata de cele existente deja in 2019. Potrivit asociatiei pentru dezvoltare durabila ViitorPlus, platforma are doua componente, respectiv harta cu punctele de colectare la nivel national si cea cu resurse educative.…