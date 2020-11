Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti a invins sambata, pe teren propriu, formatia bosniaca MRK Sloga, scor 31-15 (17-9), si s-a calificat in turul al treilea al European Cup, anunța news.ro. In tur, CSM s-a impus in deplasare cu scorul de 30-23 (14-10), iar cu 61-38 la general se califica…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de echipa rusa Rostov pe Don, cu scorul de 27-22 (16-10), joi seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci restant din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM a pierdut fara drept de apel meciul care a fost…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa slovena Krim Ljubljana, 22-22 (12-11), aseara, in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, in grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM, cu Cristina Neagu pe banca de rezerve, a practicat un joc modest, iar finalul a fost unul…

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 25-19 (12-10), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'', intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit a treia sa victorie, in patru meciuri jucate in grupa,…

- Dupa 175 de zile fara handbal, CSM București și CSM Slatina au jucat joi seara in Sala Polivalenta din Capitala. A fost distracție pentru Neagu și compania Pe 11 martie se jucase ultimul meci de handbal feminin in Romania. CSM București o invinsese atunci cu 23-22 pe SCM Rm. Valcea in derbyul sezonului…

- CSM Bucuresti s-a calificat fara probleme in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a surclasat-o pe CSM Slatina cu 34-17 (18-11), joi, intr-un meci din sferturi desfasurat in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. In primul meci oficial…

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti va intalni formatia bosniaca MRK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, in turul secund al EHF European Cup, potrivit tragerii la sorti de marti, de la Viena, potrivit news.ro.Forul european de handbal (EHF) a impartit echipele inscrise pe zone geografice din cauza…

- CSM Bucuresti, detinatoarea Cupei Challenge, va intalni formatia bosniaca MRK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje in turul al doilea al noii competitii masculine EHF European Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Viena. CSMB va juca prima mansa pe teren propriu, pe 14 sau 15 noiembrie,…