- Intre 1 si 5 milioane de oameni vor beneficia de suport din partea statului daca Legea consumatorului vulnerabil va intra in vigoare, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a precizat ca este vorba de de oameni cu contracte de munca, persoane aflate in asistenta sociala si pensionari.…

- Intalnirea este programata sa inceapa la ora 13.00 și vor participa ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei. Intalnirea are loc la Palatul Victoria si a fost convocata in contextul situatiei de…

- Premierul Florin Citu a convocat, marti, la Palatul Victoria, o intalnire in contextul cresterii pretului la gaze si a reclamatiilor primite de la consumatori care acuza facturi exorbitante.Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora 13.00, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- Premierul Florin Citu a convocat, marti, la Palatul Victoria, o intalnire in contextul cresterii pretului la gaze si a reclamatiilor primite de la consumatori care acuza facturi exorbitante. Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora 13.00, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul…

- Intalnire la Palatul Victoria, dupa cresterea preturilor la gaze si reclamatiile privind modificarea contractelor si facturile exorbitante. Premierul anunta ca se cauta solutii, iar ministrul Energiei a avertizat ca incep controalele la furnizori. Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora…

- ”Trebuie gandite masuri de sprijin pentru consumatorul casnic. Avem in dezbatere la Parlament si chiar am discutat astazi in coalitie, luni vom avea discutia decisiva, la care vor participa ministrul Energiei si ministrul Muncii, pentru a stabili forma finala a legii consumatorului vulnerabil. Prin…

- ”De maine incepe controlul ANRE cu Protectia Consumatorului la toti furnizorii de gaze. Lucrurile sunt foarte simple (…) nu aveau voie sa mareasca pretul pentru ca in mai au anuntat oferta de 1 iulie. Compania respectiva a anuntat pretul, cu pret fix pe un an de zile. Daca tu modifici pretul si ai anuntat…

- Guvernul urmareste modificarea actualului proiect al Legii consumatorilor vulnerabili astfel incat de sprijin la plata facturii sa beneficieze mai mult de 427.000 de gospodarii, cat era prevazut pana acum, a declarat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, potrivit Agerpres. "Tintim cresterea numarului…