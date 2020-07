Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis in sedinta de vineri numirea de noi subprefecti in judetele Bacau, Braila si Covasna, anunța AGERPRES.Astfel, Narcis Jitaru a fost numit subprefect de Bacau, Simona Draghincescu, subprefect de Braila, iar Sergiu Mitroi, subprefect de Covasna. Citește și: Gabriela Firea:…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de vineri, printr-o ordonanta de urgenta, unele masuri privind Programul national de racordare a populatiei si clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale. "Valoarea apelului de proiecte aferent programului national, pentru perioada…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de astazi, printr-o ordonanta de urgenta, unele masuri privind Programul national de racordare a populatiei la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale.

- Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.586 au fost externate. 24.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.612 pacienți asimptomatici au fost externați…

- Inca 10 persoane din Bistrița-Nasaud au fost depistate cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, alte 10 au fost declarate vindecate și externate, iar una a decedat. La nivel național, au fost inregistrate 592 de cazuri noi de imbolnavire, 160 de persoane au fost declarate vindecate și externate, iar alte…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud, au fost confirmate inca doua cazuri de Covid-19, printre care sa afla inca un angajat din cadrul companiei Leoni, care ajunge astfel la 7 persoane infectate cu noul coronavirus. De asmenea, 7 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar una…

- Guvern va aproba in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta instituirea de la 1 iunie a unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS CoV-2.

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud au fost confirmate 12 noi cazuri de imbolnavire cu COVid-19, iar șase persoane s-au vindecat. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 190 de noi cazuri de imbolnavire, 317 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar…