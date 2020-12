Stiri pe aceeasi tema

- "Aseara, Autoritatile de la Zagreb au activat Mecanismul European de Protectie Civila, ca urmare ctremurului cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter (...) Guvernul isi exprima solidaritatea cu cetatenii din Croatia si trimite, prin DSU, ajutoare umanitare in valoare de 640.600 lei", a anuntat,…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca Romania va trimite in Croatia ajutoare in valoare de peste 640.000 de lei, in urma cutremurului de marti. ”Aseara, Autoritatile de la Zagreb au activat Mecanismul European de Protectie Civila, ca urmare ctremurului cu magnitudinea de 6,4 grade…

- Echipele de cautare-salvare ale DSU sunt pregatite sa intervina in Croația daca li se va cere. „In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii la cunoștința a nefericitului eveniment produs in Croația, țara afectata astazi de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter, autoritațile romane…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma cutremurului de 6,2 grade produs marti in centrul Croatiei, anunta autoritatile croate, potrivit Mediafax. Cutremurul a avut loc la aproximativ 45 de kilometri sud-est de orasul Zagreb, afectand puternic oraselele Petrinja…

- Statul roman este pregatit sa acorde sprijin autoritatilor din Croatia, tara afectata astazi de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter. Anunțul a fost facut de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) intr-o postare pe Facebook. „In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii…

- Au fost momente de spaima in Croatia unde un cutremur cu magnitudine peste 6, cel mai puternic din acest an, a lovit centrul tarii. La scurt timp s-a produs și o replica de 4,5 pe Richter. Primarul din Petrina, localitatea in care s-au prabușit cele mai multe cladiri, a confirmat moartea unui copil…

- Un cutremur puternic s-a produs marți in Croația, cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter. Centrul cutremurului, care a zguduit Croația in jurul orei 12.20, a fost la 46 de kilometri de Zagreb, conform EMSC. O echipa Antena 3 va ajunge in scurt timp la Zagreb. Reporterul Vlad Ungar ne va ține la curent…

- Au fost momente de spaima in Croatia, unde un cutremur cu magnitudine 6,6, cel mai puternic din acest an, a lovit centrul tarii. La scurt timp s-a produs și o replica de 4,5 pe Richter. Primarul din Petrina, localitatea in care s-au prabușit cele mai multe cladiri, a confirmat moartea unui copil și…