Csaba Asztalos, președintele CNCD, a vorbit la GSP Live despre derapajele lui Radu Banciu și a comentat indeosebi cazul in care jurnalistul a jignit-o pe Serena Williams. „Domnul Radu Banciu a platit multe amenzi de-a lungul timpului. Din cate imi amintesc, a platit și amenda pentru cazul Serena Williams. In ultima vreme, nu am mai primit petiții, pentru ca și-a schimbat comportamentul. ...