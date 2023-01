VIDEO - Greta Thunberg a fost reţinută de poliţia germană Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti in timpul unui protest impotriva demolarii catunului Luetzerath din Germania, care sa permita extinderea unei mine de carbune, a anuntat politia germana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

