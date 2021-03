Stiri pe aceeasi tema

- Solista rap Megan Thee Stallion a primit premiul Grammy la categoria cel mai bun nou artist, duminica, in cadrul unei ceremonii care si-a propus sa faca uitata epidemia de coronavirus care a strivit spectacolele de muzica live, noteaza Reuters. Cantareata in varsta de 26 de ani din Texas…

- Bruno Mars si Anderson .Paak, care au lansat in urma cu o saptamana primul single sub numele Silk Sonic, „Leave the Door Open”, vor canta la gala Grammy, care va avea loc pe 14 martie, potrivit News.ro. Recording Academy, care acorda trofeele, a publicat un mesaj inedit pe Twitter: „.BrunoMars…

- Pandemia de Covid-19 a amanat cea de-a 78-a ediție a premiilor Globurile de Aur cu aproape doua luni. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc, pentru prima oara, pe ambele coaste, Amy Poehler gazduind gala de la Los Angeles și Tina Fey pe cea de la New York. A... The post Globurile de Aur 2021…

- Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câstigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic gratie rolului interpretat în pelicula "Ma Rainey's Black Bottom", duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului…

- Gala Premiilor Oscar 2021, ce va avea loc in data de 25 aprilie, va fi un eveniment live, organizat in format fizic si difuzat din mai multe spatii, a anuntat Academia de film americana (AMPAS). Gala Premiilor Oscar 2021, cel mai important eveniment din industria cinematografiei americane, ar fi trebuit…

- Cea de-a 27-a ceremonie de acordare a premiilor Sindicatului actorilor americani a fost reprogramata pentru 4 aprilie, dupa ce Recording Academy a anuntat in urma cu o saptamana ca va organiza gala Grammy in aceeasi zi stabilita initial de SAG, pe 14 martie, relateaza News.ro. Ceremonia SAG,…

- Gala premiilor Grammy 2021 a fost aminata pina la jumatatea lunii martie din cauza temerilor provocate de raspindirea noului coronavirus, au transmis organizatorii, transmite g4media.ro. Ceremonia, cea mai importanta din industria muzicii, urma sa aiba loc pe 31 ianuarie. Evenimentul a fost mutat pe…

- Gala premiilor Grammy 2021 a fost amanata pana la jumatatea lunii martie din cauza temerilor provocate de raspandirea noului coronavirus, au transmis organizatorii. Ceremonia, cea mai importanta din industria muzicii, urma sa aiba loc pe 31 ianuarie. Evenimentul a fost mutat pe 14 martie,…