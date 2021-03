Stiri pe aceeasi tema

- Gala celei de-a 73-a editii a Primetime Emmy Awards va fi difuzata de CBS pe 19 septembrie. De asemenea, platforma de streaming Paramount Plus va transmite ceremonia la cerere, scrie site-ul revistei Variety. Gazdele, producatorii si locul de desfasurare pentru gala va fi anuntat in curand,…

- Pe 7 februarie 2021 a avut o noua extragere Loto 6/49 și deja avem un caștigator. Suma stransa pentru aceasta nou extragere a fost de peste 1,72 milioane de euro. Premiul a fost caștigat la Categoria I-a. Deja s-a aflat și caștigatorul extragerii Loto din 7 februarie. La 60 de ani a devenit milionara…

- John Boyega și Robert De Niro s-au alaturat distribuției noului film marca Netflix ‘The Formula’, care va fi regizat de Gerard McMurray, informeaza contactmusic.com. Pelicula va spune povestea unui tanar din Detroit ce devine pilot de Formula 1 sub indrumarea unui mentor implicat in tot felul de treburi…

- Documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat marti la Independent Spirit Awards, premiile dedicate cinematografiei independente, care, in general, anunta unii dintre favoritii potentiali la Oscar, informeaza AFP si revista Variety. Aceasta productie cinematografica reprezinta…

- Lungmetrajele „Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait”, de Emmanuel Mouret, si „Deux”, de Filippo Meneghetti, sunt marile castigatoare ale premiilor acordate marti seara de Academie des Lumieres, formata din jurnalisti straini stabiliti in Franta, informeaza News.ro. Lungmetrajul lui…

- Filmul "Adu", o poveste despre imigratie in regia lui Salvador Calvo, care a primit in total 13 nominalizari, inclusiv pentru cel mai bun film al anului, porneste ca favorit la cea de-a 35-a editie a Premiilor Goya ale cinematografiei spaniole, care vor avea loc la Malaga (sud) in data de 6 martie,…

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, a avut loc marea finala a emisiunii concurs X Factor 2020. Marea caștigatoare a serii a fost chiar eleva lui Ștefan Banica Jr. Acum s-a și aflat cum a caștigat Andrada Precup X Factor 2020. Cum a caștigat Andrada Precup X Factor 2020 Marea caștigatoare a X Factor 2020,…

- Ben Affleck ar putea colabora din nou cu George Clooney in noul proiect regizoral al acestuia, ecranizarea "The Tender Bar: A Memoir", dupa cartea lui J.R. Moehringer, conform revistei Variety. Filmul va fi produs de studiourile Amazon. Ben Affleck si George Clooney au mai colaborat…