- Lungmetrajul ‘Mank’, produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria ‘cel mai bun film dramatic’, informeaza AFP. Filmat in alb negru…

- Animatia „Soul”, realizata de Pixar, si dramele „Nomadland”, regizata de Chloe Zhao, si „The Trial of the Chicago 7”, de Aaron Sorkin, se numara intre cele mai bune filme ale anului 2020 alese de American Film Institute (AFI), potrivit news.ro. American Film Institute a ales zece lungmetraje…

- Netflix si HBO au primit cele mai multe nominalizari pentru gala Critics’ Choice Awards 2021, iar serialele „The Crown” si „Ozark” au obtinut cel mai mare numar de selectii, anunța news.ro. Cea de-a 26-a ceremonie de decernare a premiilor criticilor va avea loc pe 7 martie. Filmele nominalizate…

- „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, cu Frances McDormand in rol principal, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la Gotham Independent Film Awards, ceremonie care a avut loc luni seara, la New York, in format hibrid. Filmul spune povestea unei femei care decide sa traiasca in stil nomad,…

- The Queen’s Gambit („Gambitul damei”) este serialul cu care Netflix a dat lovitura in finalul lui 2020. In acest context, Gazeta Sporturilor publica o serie de 10 articole despre șah, sub semnatura scriitorului Vasile Ernu, care spune cateva dintre poveștile frumoase ale șahului și legaturile acestora…

- Cand regizorul David Fincher a cooptat-o costumiera Trish Summerville, pentru noul sau film Mank – un biopic despre scenaristul Herman J. Mankiewicz și despre dezvoltarea scenariului pentru „Citizen Kane” din 1941 – știa ca va fi cea mai provocatoare sarcina din cariera sa. Summerville, care a lucrat…

- Filmul „Another Round/ Druk”, regizat de Thomas Vinterberg, cu Mads Mikkelsen in rol principal, este propunerea Danemarcei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2021, anunța news.ro. Inclus in selectia Cannes 2020 si nominalizat la Premiile…

- Lungmetrajul „Once Upon a Time in Hollywood”, lansat la Cannes in urma cu un an, a primit 10 nominalizari la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. Brad Pitt a primit trofeul pentru rol secundar, iar Barbara Ling si Nancy Haigh, pentru scenografie.