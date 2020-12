Stiri pe aceeasi tema

- ”16 decembrie este o zi importanta pentru Revolutia de la Timisoara. E prima noastra zi de proteste din 1989, o zi fara de care nimic n-ar fi fost posibil, intr-o inlantuire logica de evenimente inaltatoare, tragice si, finalmente, triumfatoare. Ideea ca la acest moment se asteapta venirea la Timisoara…

- Revoluționarii timișoreni sunt nemulțumiți pentru ca doi ofițeri implicați in reprimarea Revoluției - Francisc Toba și Nicolae Roman - au ajuns parlamentari AUR. Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, și-a chemat simpatizanții in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 16 decembrie,…

- Liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a fost huiduit, miercuri seara, la Timisoara, unde s-a intalnit cu sustinatori ai formatiunii sale si a depus candele pe treptele Catedralei Mitropolitane, in memoria celor cazuti in Revolutia din Decembrie '89.

- - Copresedintele AUR, George Simion, afirma ca forurile partidului pe care il conduce analizeaza "foarte serios" documentele in cazul lui Francisc Toba, in urma acuzelor ca acesta ar fi fost implicat in reprimarea Revolutiei din 1989, dar a mentionat ca va veni la Timisoara pentru a fi alaturi de…

- Societatea Timisoara ii cere, miercuri, presedintelui Partidului AUR, George Simion, care a intocmit listele cu candidatii pentru recentele alegeri parlamentare, sa se dezica de parlamentarii Francisc Toba si Nicolae Roman si sa le ceara demisia imediata din Parlament, deoarece acestia ar fi fost implicati…

- Societatea Timisoara a transmis, miercuri, un protest fata de intentia liderului Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei. Reprezentantii societatii acuza ca doi ofiteri implicati în reprimarea Revolutiei - Francisc Toba…

- Copresedintele AUR, George Simion, are programat un miting, miercuri, 16 decembrie, in centrul Timisoarei. Simion ar intentiona sa fie prezent si la marsul „Eroii nu mor niciodata”, in memoria Revolutiei din 1989, fapt care a starnit furie printre cei care au iesit in strada acum 30 de ani. Vin vaccinurile…