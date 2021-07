Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la un spital din Ohio, SUA, au transplantat un rinichi la o alta persoana decat cea care trebuia sa-l primeasca. Pacientul care avea nevoie urgenta de rinichi a ramas in asteptare si nu se stie cand va primi organul salvator, potrivit New York Post.

- Un pacient a ramas fara un picior, dupa ce medicii i-au amputat membrul greșit. Greseala s-a produs la Clinica Freistadt, din Austria. Reprezentanții spitalului au declarat ca la baza acestei „greseli tragice” sta o eroare umana, scrie Reuters.

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona a fost „abandonat” de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa și au acționat intr-o „maniera inadecvata, deficitara și nesabuita”, se arata intr-un raport al expertilor potrivit Reuters. Intr-un document de 70 de pagini, comisia…