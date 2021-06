Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului din Franta, Roxana Maracineanu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca spera sa poate noroc fotbalistilor francezi in meciul cu Elvetia din optimile de finala ale EURO 2020, tinand cont ca acesta se desfasoara la Bucuresti, orasul in care s-a nascut. "Ma bucur…

- Astfel, la 9 iunie, Franța ar urma sa adopte noi masuri de relaxare, cum ar fi: carantina de noapte va intra in vigoare de la ora 23.00, și nu de la ora 21.00 ca pana acum. Tot de atunci autoritațile de la Paris vor introduce și clasificarea țarilor prin culori, in funcție de incidența epidemica.Turiștii…

- Franța iși redeschide granițele din 9 iunie in funcție de vaccinarea anti-COVID, precum și a situației sanitare a statelor, imparțite in verde, portocaliu sau roșu, informeaza Agerpres, care preia AFP. Europenii vaccinati impotriva COVID-19 vor putea intra in Franta incepand din 9 iunie fara a prezenta…

- În toiul pregatirilor pentru Euro 2020, selecționerul Franței, Didier Deschamps, nu a lasat sa treaca neobservat cazul lui Aymeric Laporte, naturalizat de Spania, dar cu origini franceze.Fundas central al echipei Manchester City, Laporte nu a jucat niciun minut pentru reprezentativa mare…

- Doua nave inarmate au fost trimise de Guvernul Marii Britanii sa patruleze in largul coastei maritime a Franței, langa insula Jersey, unde s-au adunat 80 de nave de pescuit franceze la un protest fața de noile reguli de pescuit post-Brexit. HMS Severn și HMS Tamar patruleaza la o mila distanța de țarm.…

- Mai mult de 2.000 de lucratori straini care au fost "in prima linie" in Franta in timpul epidemiei de coronavirus si "au demonstrat atasamentul lor fata de Natiune" au primit cetatenia franceza, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al Frantei. "Pana acum, 2.009 persoane au obtinut cetatenia franceza,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de spaniola Cristina Bucsa, cu 6-1, 6-3, duminica, in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Cristian (22 ani, 144 WTA) s-a inclinat dupa 68…

- Vanatoarea de comori intitulata Entente Cordiale (Antanta Cordiala) a inceput joi, 8 aprilie. Artistul Michel Becker a lansat un concurs prin care ii provoaca pe participanți sa rezolve indicii din noua sa carte de vanatoare de comori, The Golden Treasure of the Entente Cordiale , relateaza The Guardian.…