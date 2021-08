VIDEO Furtuni de foc şi explozii în Grecia, în timp ce vântul intens amplifică incendiile de vegetaţie (GALERIE FOTO) Vantul intens a provocat furtuni de foc, vineri, la nord de Atena, si a declansat noi incendii, a relatat televiziunea elena de stat, informeaza agentia DPA. Mai multe depozite si fabrici situate de-a lungul autostrazii dintre Atena si nordul Salonicului au luat foc si s-au produs explozii. Guvernul a transmis locuitorilor din Malakasa si Sfendali sa paraseasca zonele prin alerte trimise prin mesaje text pe telefoanele mobile. Membrii fortelor de securitate au efectuat vizite din usa in usa pentru a se asigura ca nicio persoana nu a ramas in urma. Foto: (c) PANAGIOTIS KOUROS / EPA Alte evacuari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

