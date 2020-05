Stiri pe aceeasi tema

- Vremea o ia razna, iar Romania se va confrunta cu un val de frig. Temperaturile vor fi un adevarat șoc și in unele zone vom avea parte de lapovița și ninsoare, lucru neobișnuit pentru luna mai, cand in trecut avem parte de o vreme mult mai blanda. Potrivit informarii ANM, vremea va fi rece si vineri,…

- Meteorologii au emis doua avertizari cu cod galben, ambele valabile și pentru județul Argeș de azi pana maine. Fenomenele vizate sunt intensificari ale vantului și predominant ninsori la munte. Vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55-70 km/h. Vantul va avea intensificari și la munte,…

- Meteorologii au emis, astazi, o avertizare cod portocaliu de ninsori, valabila pentru sud-vestul județului Brașov. Aceasta va intra in vigoare din aceasta noapte, de la ora 2.00, și va expira miercuri dimineața, la ora 10.00. Vom avea parte de ninsori abundente, strat de zapada consistent și viscol.…

- Meteorologii anunța ca marți vom avea parte de o incalzire a vremii, cu precipitații slabe, pe arii restranse. In București, cerul fi mai mult senin, iar temperatura maxima va urca pana la valoarea de 13 grade Celsius.Marți, 17 martie 2020, vremea va fi in general frumoasa și se va incalzi fața de intervalul…

- Meteorologii anunța ca joi vom avea parte de o vreme in general frumoasa, care va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. In București, vremea va fi deosebit de calda, temperatura maxima urmand a urca pana la 20 de grade Celsius.Cerul va fi variabil, cu unele innorari in nordul teritoriului…

- Femeia de 61 de ani din Melinesti, județul Dolj, disparuta in luna ianuarie de la Spitalul Neuropsihiatrie Craiova, a fost gasita moarta, inecata in zona Valea Fetii din Craiova.Trupul neinsuflețit al femeii a fost descoperit, vineri, de politisti din cadrul Sectiei 2 Politie, noteaza Gazeta de Sud.Oamenii…

- Meteorologii anunta ca ploile isi vor face simtita prezenta in majoritatea regiunilor, insa temperaturile se vor situa peste media acestei perioade.In prima zi de weekend, sambata, maximele termice vor fi peste media acestei perioade, in special in zonele sudice și estice. Va ploua, ziua mai ales in…

- Un fenomen meteorologic straniu a avut loc luni, in judetul Galati. Localnicii s-au speriat, cerul acoperindu-se brusc cu un nor roșu-portocaliu de nisip și praf ca in Sahara. Vantul, puternic și in rafale, a adus peste sate și in case nisip. Praful și nisipul par a veni pe fondul secetei care afecteaza…