VIDEO Furie și nervi pe DJ203K: sătenii din Vadu Pașii și Săgeata, nemulțumiți de ritmul și calitatea lucrărilor Articolul VIDEO Furie și nervi pe DJ203K: satenii din Vadu Pașii și Sageata, nemulțumiți de ritmul și calitatea lucrarilor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Euforia satenilor din Vadu Pașii și Sageata care visau ca DJ 303K va fi modernizat intr-un interval de timp rezonabil, se erodeaza pe zi ce trece, din cauza lucrarilor ce […] Articolul VIDEO Furie și nervi pe DJ203K: satenii din Vadu Pașii și Sageata, nemulțumiți de ritmul și calitatea lucrarilor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Articolul VIDEO Șofer de 19 ani din Tabaraști, decedat intr-un accident teribil, la ieșire din Buzau spre Braila se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un tanar șofer de doar 19 ani, din satul Tabaraști, și-a pierdut viața marți seara, in urma unui accident extrem de grav, produs pe DN2B, la ieșire…

- Articolul VIDEO Șofer de 19 ani, din Galbinași, decedat dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un accident grav s-a produs, marți seara, pe DN 2B, la ieșire din municipiul Buzau. Un tanar de 19 ani a murit dupa coliziunea intre autoturismul pe care il conducea…

- Articolul Autobuzele de pe liniile 11 și11B, catre Vadu Pașii, vor circula dupa un nou orar de transport, din 26 octombrie 2021 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Avand in vedere deschiderea noului pod de la Vadu Pașii programul de transport al operatorului regional SC Trans Bus SA se va executa…

- Articolul VIDEO Pasiunea pentru șofat l-a trimis dupa gratii pe un buzoian. Ce au aflat polițiștii la un filtru se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Politistii din cadrul Sectiei Beceni au retinut un barbat in varsta de 30 de ani, din Sapoca, pentru infractiuni la regimul rutier. Acesta obișnuia…

- Articolul VIDEO Lucrari de asfaltare pe drumul de acces catre noul pod de la Vadu Pașii se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Autoritațile locale din comuna Vadu Pașii, sunt pe punctul de a finaliza lucrarile de modernizare la calea rutiera care face lagatura cu noul pod peste raul Buzau. Strada…

- Articolul VIDEO Trafic cu restricții pe strada Transilvaniei, pe finalul lucrarilor de modernizare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Se circula din nou cu restricții pe strada Transilvaniei, din municipiul Buzau, artera aflata la finalul lucrarilor de reabilitare. Modernizarea strazii este…

- Articolul O companie de servici medicale propune vaccinarea gratuita, la domiciliul romanilor. Reprezentanții Beesers au trimis o solicitare catre Ministerul Sanatații se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Din dorința de a descongestiona sistemul public de sanatate in aceasta perioada și nu numai,…

- Articolul VIDEO Americanii și rușii și-au adus cele mai performante rachete in Romania se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Rachetele, realizate la scara mica, participa la Campionatul Mondial de Rachetomodelism, care se desfașoara in acest an la Buzau. Concursul internațional se desfașoara pe…