VIDEO | Fragmentele unei nave spațiale, găsite pe Lună, de către NASA O sonda spațiala a NASA a reperat sonda lunara japoneza Hakuto-R, care s-a prabușit pe suprafața Lunii pe 25 aprilie. Dovezile foto confirma faptul ca nava s-a dezintegrat in apropierea locului de aterizare. Hakuto-R, creația companiei spațiale japoneze ispace, urma sa devina primul modul privat de aterizare lunara care a atins cu succes Luna. A pierdut in mod neașteptat comunicarea cu controlul de la sol in timpul ultimei coborari, pe 25 aprilie. CITESTE SI Sunete puternice și inexplicabile ingrozesc locuitorii din Washington: primele informații despre incidentul petrecut in spațiul aerian… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

