Stiri pe aceeasi tema

- Insula Santorini sau Thira, cum o numesc grecii, se afla in topul celor mai romantice destinatii din lume, fiind unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa, o emblema a turismului mediteranean.

- Intre primele 50 cele mai frumoase din lume, pe langa New York, Paris, Londra sau Roma se gasesc și anumite metropole la care cei mai mulți dintre noi nu s-ar gandi in prima instanța, potrivit unui top realizat de Flight Network. Specialiștii in turism din jurul lumii au fost chestionați cu privire…

- Vantul a asigurat joi, 21 noiembrie, o treime din consumul de energie electrica al Romaniei (32%), ceea ce plaseaza Romania pe locul 2 in Europa, in clasamentul ponderii energiei eoliene, dupa Irlanda, cu 35%, arata datele Windeurope, potrivit Mediafax.Romania ocupa, cu 54 GWh, locul 7 in…

- Sunt mai putin celebri decat lantul montan din care fac parte, insa gazduiesc pereti stancosi si rezervatii naturale unice. Vorbim de Muntii Metaliferi din Apuseni, care, dupa cum le spune si numele, sunt foarte bogati in metale pretioase.

- „Cel mai bine pastrat secret din Europa de Est”. Asa descriu jurnalistii de la CNN Muntii Apuseni, intr-un articol despre cele mai frumoase 20 de locuri din Europa. Munții Apuseni se afla pe lista realizata de CNN Travel alaturi de locații precum insulele Lofoten din Norvegia sau Valea Loarei din Franța.…

- Munții Apuseni, in topul CNN al celor mai frumoase locuri din Europa Jurnalistii americani de la CNN catalogheaza Apusenii drept cel mai bine pastrat secret al Europei de Est, pentru ca, spun ei, sunt izolati si inca pastreaza paduri seculare. „Timpul sta in loc aici, si nu ai de facut decat sa…

- Ziarul Unirea Muntii Apuseni au fost desemnati drept unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa de catre CNN Muntii Apuseni au fost desemnati drept unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa de catre CNN. In lista intocmita de postul de televiziune american, destinatia turistica din Romania…

- Delia adora sa cutreiere lumea și nu a facut un secret din faptul ca și-ar dori ca viața ei sa se imparta intre cariera artistica și calatorii. Pentru ca de-a lungul timpului a impartașit cu fanii imagini din vacanțe, iar aceștia i-au cerut mai multe detalii și fotografii, vedeta și-a creat un cont…