- Simona Halep si Toni Iuruc sunt de acum sot si sotie, cununia civila avand loc in cursul zilei de miercuri la Constanta. Nasii celor doi sunt sotii Caramihai. De altfel, Dani Caramihai este de fapt patronul unde are loc petrecerea. Vedeti imagini de la cununie: Simona Halep si Toni Iuruc au aparut pentru…

- Miercuri, Simona Halep, una dintre cele mai bune sportive ale tenisului mondial, spune „da” in fața ofițerului starii civile. Halep se casatorește civil cu Toni Iuruc, dupa o relație de mai bine de doi ani. Cei doi iși unesc destinele la Constanța.

- Simona Halep se marita miercuri, 15 septembrie, cu cel care i-a fost alaturi în ultimii ani, Toni Iuruc. Evenimentul are loc la Fratelli din Mamaia, iar aproximativ 300 de invitați vor lua parte la petrecere.Dan Bitmann va cânta la nunta Conform Fanatik, atmosfera va fi întreținuta…

- Simona Halep se marita astazi, 15 septembrie, cu Toni Iuruc , cel cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. „Da șansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viața ta” este mesajul pe care sportiva l-a postat pe Instagram, in ziua cununiei civile. Simona Halep a postat miercuri dimineața, 15 septembrie,…

- Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep (29 de ani, locul 11 WTA) se va casatori cu Toni Iuruc, cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. Invitații vor avea de „indurat” doua condiții drastice. Cununia civila dintre fostul lider mondial și logodnicul ei, Toni Iuruc, este programata miercuri, de la…

- Pe contul ei de Instagram, Simona Halep face publica prima poza de la nunta. Simona Halep a publicat prima imagine alaturi de Toni Iuruc, dupa ce s-au casatorit, in secret, in weekend. Dani Caramihai, cofondatorul clubului Fratelli, a fost cel care i-a cununat pe Simona Halep și Toni Iuruc, potrivit…

- Saptamana trecuta s-a incheiat cu mare petrecere pentru Simona Halep și Toni Iuruc, asta deoarece aceștia s-au casatorit civil. Imediat dupa eveniment au mers sa-și aștepte invitații la vila din Izvorani, acolo unde s-au distrat cu toții pana in zori. Tenismena a publicat primele fotografii.