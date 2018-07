Stiri pe aceeasi tema

- FRANTA - CROATIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR FINALA CM 2018: Cupa Mondiala 2018 ajunge duminica la momentul culminant: finala dintre Franța și Croația pune punct unui campionat mondial de fotbal condimentat cu surprize, unele mari, care le-a adus microbiștilor o luna de meciuri la cel mai inalt…

- Paul Pogba (25 de ani), mijlocașul lui Man. United, a devenit liderul vestiarului Franței, vorbindu-le "cocoșilor" la meciurile cu Argentina și Belgia, dar și acum, inainte de marea finala. Franța - Croația, finala CM 2018, se joaca duminica, de la 18:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct…

- Atacantul de 19 ani Kylian Mbappe este ''unul dintre cei mai talentati jucatori pe care Franta i-a avut vreodata'', a declarat joi colegul sau, Paul Pogba, cu trei zile inaintea finalei Cupei Mondiale din 2018, contra Croatiei. ''Kyky este unul dintre cei mai talentati jucatori…

- Croația a invins-o pe Anglia dupa prelungiri, 2-1, și s-a calificat in prima finala a unui Mondial din istorie. Mai jos sunt 7 statistici interesante despre calificarea Croației in finala Mondialului: 1. Croația a devenit prima echipa care revine de la 0-1 intr-o semifinala de Mondial dupa Franța,…

- Franța - Croația, finala Campionatului Mondial din Rusia 2018! Ultimul act al Cupei Mondiale din Rusia va programa duminica, de la ora 18:00, un meci surpriza intre o mare favorita, Franța, și o placuta surpriza a Mondialului, Croația!

- Croatia s-a calificat, miercuri, in finala CM 2018, dupa ce au trecut, la Moscova, dupa prelungiri, de Anglia. Croatia – Franta se joaca, duminica, tot la Moscova, de la ora 18:00. Anglia a dominat startul de meci ;i a deschis scorul dupa doar 5 minute. Trippier a executat o lovitura libera de la 20…

- Franța este prima echipa calificata in semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia! La Nijni Novgorod, ”cocoșii galici” au deschis scorul chiar inainte de pauza, prin fundașul lui Real Madrid, Raphael Varane, in minutul 40.Un alt jucator care evolueaza in Spania, tot la Madrid,…

- Croația s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Cupei Mondiale in dauna Danemarcei. A fost egal timp de 120 de minute, 1-1, iar la loviturile de departajare croații au fost mai inspirați, caștigand 3-2. Strazile din Zagreb au fost pline dupa acest succes, care aduce Croația la cea mai buna…