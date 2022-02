Stiri pe aceeasi tema

- La 40 de zile de la Nasterea Domnului, Biserica praznuieste, in ziua de 2 februarie, sarbatoarea Intampinarii Domnului. La Catedrala Mitropolitana din Iasi este ziua hramului istoric, in memoria Bisericii Stratenia pe locul careia este zidita catedrala ieseana cunoscuta ca „Maica a bisericilor moldave".…

- La reședința mitropolitana din Iași s-a intrunit, in sedinta de lucru, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la care, sub presedintia IPS Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, au participat: IPS Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Parinte Ioachim,…

- De sarbatoarea ocrotitorilor invațamantului teologic, profesorul Gheorghe Popa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae” din Iași, a primit din partea Preafericitului Parinte Patriarh „Crucea Patriarhala”. Distincția i-a fost inmanata de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul…

- De sarbatoarea Sfinților Trei Ierarhi, duminica, 30 ianuarie, Preasfințitul Parinte Ignatie a participat la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Mitropolitana din Iași. In cuvantul rostit, Episcopul Hușilor a explicat textul evanghelic duminical și a subliniat rolul duhovnicesc și de intalnire…

- Episcopul de Balți a slujit miercuri alaturi de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și de Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Catedrala Mitropolitana din Iași. Aceasta și-a cinstit ctitorul, pe Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, nascut langa Balți și numit de Mitropolitul Teofan „dar al Basarabiei…

- Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a oficiat joi Sfanta Liturghie la Catedrala Mitropolitana din Iași. „Prin Botez, am primit demnitatea de creștini”, a spus ierarhul. La Ansamblul mitropolitan din Iași, Sfanta Liturghie a fost oficiata simultan la patru altare, conform basilica.ro Potrivit…

- Catedrala Mitropolitana din Iași slujba de sfințire a apei (Agheazma mare) se va face in ziua de 6 ianuarie (joi), dupa Sfanta Liturghie, pe esplanada din fața intrarii in locașul de cult, ca și in anii precedenti. In jurul orei 11.00 va incepe aceasta slujba oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan,…

