VIDEO: Fotbalistul Mari de la Monza a fost înjunghiat într-un supermarket din Italia Fotbalistul spaniol al echipei Monza, Pablo Mari, a fost injunghiat joi (27 octombrie) impreuna cu alte cinci persoane intr-un centru comercial din orașul Assago, in apropiere de Milano, a anunțat poliția italiana Carabinieri. Un suspect in varsta de 46 de ani a fost reținut, dar motivul atacului nu a fost clar. Autoritațile au declarat ca o persoana a murit, un cetațean bolivian in varsta de 47 de ani care lucra la supermarket. Un alt angajat a fost ranit, impreuna cu patru clienți, inclusiv Mari, al carui agent a declarat ca ranile sale nu sunt grave, dar va fi operat. Directorul executiv al… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

