- TALENTAȚI… Patru juniori vasluieni au fost testați in tabara de vara pentru formarea echipei naționale de fotbal a Romaniei – U15. Este vorba despre Alexandru Maxim, Petrișor Ureche, Eduard Cojan și Darius Ladaru. Primii trei au participat in prima etapa a taberei de vara, ce a avut loc in perioada…

- EVENIMENT….In Anul Comemorativ al Imnografilor si Cantaretilor Bisericesti (psalti), Grupul Psaltic „Sfanta Mare Mucenita Chiriachi„, al Catedralei Episcopale din Huși, va organiza, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Ignatie, Tabara de Muzica Psaltica, eveniment programat in perioada 31 iulie…

- EFORT URIAS… Cei mai titrati olimpici la matematica din Romania vor veni la Husi in cantonament, unde vor avea cei mai buni antrenori din tara: profesori universitari, autori celebri de culegeri de matematica, dar si cei mai prolifici matematicieni grupati in Societatea de Stiinte Matematice din Romania.…

- OM PRACTIC… Ionel Sandu se ține de cuvant. Acesta vrea sa ofere gratuit politicienilor vasluieni din administrația publica locala o aplicație de turism a județului, construita de tinerii inteligenți ai Vasluiului și iata ca a ajuns la ultima etapa. A ales patru proiecte, care s-au calificat in finala…

- Alexandru Barbu, cand a aflat ca trebuie sa fie candidat, l-a intrebat pe seful sau: De ce eu? Toti pesedistii s-au mirat cand au aflat ca omul care lucreaza la cabinetul lui Buzatu de la Consiliul Judetean viseaza sa fie primar. Fara sa fi avut vreo slujba serioasa, omul pus de partid sa latre la […]…

- ADUNARE…Vasluienii s-au mirat cand au vazut agitatie mare la biserica „Sfantul Nicolae” din Vaslui. Desi nu era zi de sarbatoare, la difuzoare se auzea slujba arhiereasca, tinuta chiar de Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor. De jur imprejurul bisericii – multi preoti, iar inauntru enoriasii…

- RAU ȘI INCAPAȚANAT… Un barbat, in varsta de 45 de ani, din municipiul Barlad, este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Mai precis, pe 30 mai a.c., ora 08.48, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie…