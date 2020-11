Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor propune prelungirea termenului de esalonare a datoriilor companiilor pana la 15 ianuarie. Cițu: Nu vom crește și nu vom introduce noi taxe anul viitor Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, luni, la Timisoara, ca Guvernul PNL nu va introduce noi taxe anul viitor si ca va…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi, intr-un interviu radiofonic, ca Guvernul a luat in calcul cele mai sumbre scenarii pentru anului viitor, care nu va determina insa autoritatile sa inchida din nou economia.

- ”In aceasta perioada, toate cele trei agentii de rating – Moody's, Fitch si Standard&Poor's – fac evaluarea ratingului de tara pentru Romania. Prima dintre cele trei a fost Moody's care a mentinut ratingul de tara pentru Romania. In raportul de evaluare se spune foarte clar ca in acest an Guvernul a…

- Intrebat ce surse exista in buget pentru a sustine o majorare a pensiilor, Citu a afirmat ca "sursele sunt intotdeauna veniturile la buget". "Anul acesta, Guvernul a crescut punctul de pensie. 177 de lei este cea mai mare suma cu care a crescut punctul de pensie. Vom continua in aceeasi directie.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa ca bugetul pe 2021 va fi facut de guvernul urmator si ca pana la finalul anului va mai avea loc o rectificare bugetara, dar nu vor creste nici taxele si nici dobanzile.

- Guvernul nu va creste taxele, nu va modifica taxa unica si nu va reduce veniturile populatiei, deoarece nu pot fi introduse taxe noi in perioada actuala de criza economica, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa in judetul Gorj. "Ca…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, considera ca anul viitor Romania va recupera in intregime caderea economica din acest an, afirmand ca nu vor fi majorate taxele."Toate estimarile arata ca anul viitor vom avea o crestere economica similara cu caderea de anul acesta. Deci vom anula in 2021…