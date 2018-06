Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Prodan, fiul regretatului Didi Prodan nu putea lipsi de la marea partida disputata intre Generația de Aur a fotbalului romanesc și Barca Legends, care are loc, in acest moment, pe Cluj Arena.

- Valentina Pelinel xi fiul cel mare al lui Cristi Borcea au oferit primul interviu impreunE! Patrick Borcea face dezvEluiri, in premierE, despre relatia cu iubita tatElui sEu, despre preluarea afacerilor familiei, dar xi despre cum a fost intreaga perioadE in care nu l-a avut alEturi pe pErintele sEu.

- Georgeta Kornmann a avut o viața impresionanta, care ar putea sa-i inspire pe scenariștii de la Hollywood. In cadrul unui interviu, sora lui Ilie Nastase a vorbit despre relația ei cu fostul sportiv, dar și despre experiențele traite departe de Romania. La un moment dat, ea și-a amintit cum Ilie Nastase…

- Viața a pus-o de multe ori la incercare pe Tily Niculae. Carismatica vedeta s-a luptat cu depresia, dupa ce a fost diagnosticata cu psoriazisul – o boala de piele, care se manifesta prin descuamari (matreața) insoțite de mancarime și pete roșii de dimensiuni diferite. Iar in mariaj a avut de depașit…

- Hagi, Nadia și Andreea Raducan, Gruia și Gațu sunt personaje in poveștile pe care le-a adunat Cristian Țopescu. In urma cu 3 ani, comentatorul iși amintea intr-un interviu acordat Gazetei, ce a trait in viața de comentator. Era ultimul acordat pentru un ziar de sport din Romania, iar astazi Gazeta il…

- Cristian Topescu a murit. Cristian Topescu si fiica lui, Cristina, au oferit un interviu pentru Antena 3 in care au vorbit despre relatia lor. Cei doi au petrecut mult timp impreuna si erau extrem de apropiati unul de celalalt.

- Florin Gardoș este in culmea fericirii. Baiețulul lui a primit numele David, iar fotbalistul a postat și prima imagine cu el. "Lumina de Paste a venit putin mai devreme anul acesta Bine ai venit, David Gardoș! /// Bine ai venit pe lume, micuțule miracol #david #babyboy #DG", este mesajul lui…

- Nelu Ploiesteanu este unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica lautareasca, dar, dincolo de acordeonul sau, se ascunde o poveste de viața incredibila. Putini sunt cei care stiu ca celebrul lautar a trait intr-o saracie lucie.