- Poate un film cu supereroi sa-i convinga pe oameni sa-și paraseasca canapele și sa se indrepte spre cinematografe? „Wonder Woman 1984” incearca sa raspunda la aceasta intrebare, arata CNBC, informeaza Mediafax. Proprietarii de cinematografe spera ca „Wonder Woman 1984”, care va fi lansat in…

- Lungmetrajul de animatie "The Croods: A New Age" s-a mentinut pentru al treilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american, cu incasari de 3 milioane de dolari obtinute din 2.115 cinematografe, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. In total, acest…

- Animatia „The Croods: A New Age”, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, Nicolas Cage, Emma Stone si Ryan Reynolds, s-a clasat, pentru al treilea weekend consecutiv, pe primul loc in box office-ul nord-american, informeaza News.ro Productia Universal si DreamWorks a generat, in…

- Lungmetrajul de animatie "The Croods: A New Age", produs de studiourile Universal si DreamWorks, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american, cu incasari de 4,4 milioane de dolari obtinute din 2.205 de cinematografe, potrivit cifrelor comunicate de compania…

- Comedia cu accente horror "Freaky", lansata de Universal Pictures si Blumhouse Productions, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv cu incasari de 1,22 milioane de dolari, obtinute din 2.057 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania…

- Dupa mai multe saptamani de speculatii, studioul Warner Bros. a confirmat ca filmul ''Wonder Woman 1984'' va fi lansat in SUA in ziua de Craciun atat in cinematografe, cat si pe platforma HBO Max, fara un cost suplimentar pentru abonati, relateaza EFE. In ceea ce priveste…

- Thrillerul de actiune "Honest Thief", produs de compania Open Road Films, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 2,35 milioane de dolari, obtinute in urma proiectiilor realizate in 2.502 de cinematografe, potrivit datelor transmise…