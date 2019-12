​VIDEO Filipine: Cel puţin 28 de morţi în urma taifunului Phanfone Bilanțul taifunului Phanfone, care a afectat insulele din Filipine în ziua de Craciun, a ajuns joi la 28 morți, iar 12 oameni sunt în continuare disparuți, au informat vineri autoritațile filipineze, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.



Taifunul Phanfone, cunoscut local sub numele de taifunul Ursula, a ajuns în provincia Samar marți, aducând ploi abundente și furtuni.



Aproximativ 43.000 de oameni au fost adapostiți vineri în centre temporare. 49 de case au fost distruse, iar alte 2.000 au fost parțial afectate.



