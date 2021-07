Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a caștigat meciul amical disputat vineri seara, in compania echipei din Liga a 2-a, AS FC Buzau, scor 5-1.Vicecampionii en-titre au purtat in premiera noul echipament de joc, care a fost prezentat oficial astazi. La meci au putut asista 5.000 de persoane. FCSB a inceput in urmatoarea formula:…

- Echipa de fotbal FCSB a invins-o pe nou-promovata CS Mioveni cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, in Baza Sportiva FCSB, intr-un meci amical. Golul a fost inscris in minutul 86 de Cristian Dumitru, potrivit paginii de Facebook a vicecampioanei Romaniei. La FCSB a evoluat in premiera atacantul ceh Zdenek…

- Formația FCSB a învins echipa Chindia Târgoviște într-un meci amical disputat sâmbata, scor 3-1.Desi oaspetii au condus la pauza, gratie golului lui Daniel Florea, din minutul 33, elevii lui Dinu Todoran au revenit în joc imediat dupa reluarea partidei, Razvan Oaida…

- FCSB a câștigat de-o maniera categorica primul amical al verii. Vicecampioana României a trecut de Viitorul Pandurii Târgu Jiu (din Liga 2), scor 5-1. Au marcat Vâna '25, Musi, '28, Tanase '45, Ianis Stoica '57 și Octavian Popescu '64 pentru gruparea…

- Formatia FCSB a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I, arata News.ro. Au marcat Petrila ’69 si Dumiter ’72 pentru Sepsi, respectiv Buziuc ’81 si Tanase ‘90+2 pentru FCSB. Sepsi: Niczuly…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din prima etapa a play-off-ului Ligii I, in care a revenit de la 0-1, anunța news.ro. Oaspetii au deschis scorul prin Ashkovski ’38. Pentru FCSB au marcat Octavian Popescu ’66…

- CFR Cluj, campioana României, și FCSB, deținatoarea Cupei, se lupta joi pentru câștigarea Supercupei României, eveniment amânat din sezonul trecut. Meciul se va disputa pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești, de la ora 19:00, putând fi urmarit în direct pe…