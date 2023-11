Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție anunța ca a terminat urmarirea penala in privința deputatei Irina Lozovan și a soțului acesteia, Girleanu Pavel. Potrivit reprezentanților PA, aceștia au incercat sa recruteze primarul orașului Ocnița, prin faptul ca iau promis 1 milion lei personal și un alt milion de lei,…

- New York-ul este paralizat de ape. Strazile orasului au fost acoperite aproape complet de inundatii dupa ce a plouat in cateva ore cat pentru o luna. Inclusiv transportul in comun a fost afectat, dar si un aeroport. Autoritatile au declarat stare de urgenta si ii roaga in continuare pe locuitori sa…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale VEST, in coordonare cu Procuratura raionului Hincești și cu suportul colegilor din Direcția regionala EST, au descins la domiciliul unui banuit intr-o cauza penala, pornita pe organizarea migrației ilegale. In rezultat, un conațional a fost reținut…

- Oamenii legii au descins la domiciliul unui banuit intr-o cauza penala, pornita pe organizarea migrației ilegale, la Caușeni. Astfel, un moldovean a fost reținut și ridicat de la domiciliul acestuia un automobil care ar fi fost utilizat in transportarea migranților ucraineni.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget au pus in executare joi, 14 septembrie, 6 mandate de percheziție domiciliara și 7 mandate de percheziție auto la sediul unitații…

- Discursul de toata jena prezentat de șefa invațamantului dambovițean in prima zi de școala din aceasta toamna a provocat numeroase reacții acide la adresa acesteia. Cel mai vehement dintre toți s-a aratat primarul orașului Racari, Marius Caravețeanu. Vazand balbele și limbajul incoerent al Adrianei…

- Criza cauzata de migratie „va distruge New York-ul”, a dat asigurari primarul democrat al metropolei americane, Eric Adams, in contextul in care aceasta primeste peste 10.000 de noi migranti economici si solicitanti de azil in fiecare luna, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.