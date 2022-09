Stiri pe aceeasi tema

Cand Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, a murit joi, la varsta de 96 de ani, a lasat in urma nu doar națiunea și membrii familiei sale, ci și o grup de tovarași canini, scrie CNN, potrivit Mediafax.

Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi seara, ca Romania se alatura poporului britanic si familiei regale britanice, in doliu, pentru pierderea Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a.

Medicii și-au exprimat ingrijorarea pentru starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a și au recomandat ca aceasta sa ramana, in continuare, sub supraveghere medicala, a precizat Palatul Buckingham.

Meghan Markle lanseaza un nou atac la adresa Familia Regale Britanice, spunand ca ea și prințul Harry au fost „fericiți" sa paraseasca Marea Britanie, deoarece cei doi „tulburau ordinea ierarhiei... prin simpla existență" inainte de a „demisiona" din calitatea de membri activi ai familiei regale,…

AEP a virat, in august, in conturile partidelor aproape 17 milioane de lei. Cei mai mulți bani au fost virați in conturile PSD, respectiv peste 6,5 milioane de lei.

Australianul Nick Kyrgios, locul 63 ATP, ca nu va participa la editia din acest an a Laver Cup, care va avea loc in septembrie, la Londra, conform news.ro.

Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman i-a multumit vineri presedintelui francez Emmanuel Macron pentru "primirea calduroasa" de joi, in contextul in care aceasta vizita a starnit protestele activistilor pentru drepturile omului, relateaza AFP.

Clubul Manchester City a anuntat, luni, ca fotbalistul Erling Haaland, achizitionat de la Borussia Dortmund, va evolua cinci ani la echipa engleza, contractul fiind valabil pana in vara anului 2027, potrivit news.ro.