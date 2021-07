Stiri pe aceeasi tema

- Ploi abundente au cazut miercuri si joi in mai multe regiuni din Emiratele Arabe dupa ce tara din Orientul Mijlociu a „comandat” ploi artificiale pentru a opri un puternic val de caldura care a afectat tara si a ridicat temperaturile pana la 50 de grade Celsius. Cu ajutorul tehnologiei „insamantarii”…

